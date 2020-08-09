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Yeşilçam yıldızının kızı Yasemin Kay Allen'dan bornozlu paylaşım! 'Neler oluyor orada acaba?'

70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı Yeşilçam filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Meslek olarak annesi gibi oyunculuğu tercih eden Yasemin Kay Allen, bornozlu paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu. İşte paylaşımına 'Neler oluyordu orada acaba?' yazan Yasemin Allen'ın ve ünlülerin bornozlu halleri...

09.08.2020 17:05 - Son Güncelleme: 09.08.2020 17:10
Yeşilçam yıldızının kızı Yasemin Kay Allen'dan bornozlu paylaşım! 'Neler oluyor orada acaba?'

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, bornozlu paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Yasemin'in daha önce verdiği 'yılan'lı pozu günlerce konuşulmuştu.

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Yeşilçam yıldızının kızı Yasemin Kay Allen'dan bornozlu paylaşım! 'Neler oluyor orada acaba?'

İşte Yasemin Kay Allen ve ünlülerin bornozlu halleri...

Yeşilçam yıldızının kızı Yasemin Kay Allen'dan bornozlu paylaşım! 'Neler oluyor orada acaba?'

YASEMİN KAY ALLEN

Yasemin Allen, Instagram'da son iki paylaşımıyla dikkat çekti. Birisi bornozlu verdiği poz...

Yeşilçam yıldızının kızı Yasemin Kay Allen'dan bornozlu paylaşım! 'Neler oluyor orada acaba?'

Diğeri ise bu fotoğraf...

Yeşilçam yıldızının kızı Yasemin Kay Allen'dan bornozlu paylaşım! 'Neler oluyor orada acaba?'

Guido Senia

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