Yeşilçam yıldızının kızı Yasemin Kay Allen'dan bornozlu paylaşım! 'Neler oluyor orada acaba?'
70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı Yeşilçam filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Meslek olarak annesi gibi oyunculuğu tercih eden Yasemin Kay Allen, bornozlu paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu. İşte paylaşımına 'Neler oluyordu orada acaba?' yazan Yasemin Allen'ın ve ünlülerin bornozlu halleri...
09.08.2020 17:05
- Son Güncelleme: 09.08.2020 17:10
DİĞER GALERİLER