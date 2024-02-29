Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı’nın vasiyeti ortaya çıktı! Eski eşi Aylin Livaneli'den yürek burkan veda: Geriye pişmanlıklar kaldı

Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Tolga Savacı, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Vefatı sevenlerini yasa boğarken Tolga Savacı'nın vasiyeti de ortaya çıktı. Öte yandan Savacı'nın eski eşi olan Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli, kötü haberin ardından duygu yüklü bir mesaj yayınladı. İşte Tolga Savacı'nın vasiyeti ve Aylin Livaneli'nin veda mesajı...