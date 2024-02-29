8 yıllık evliliğin aşk meyveleri! Sinem Kobal ve kızı Leyla'nın son pozu hayran bıraktı! "Selena ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan da iki melek beklenirdi..."

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Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliğe sahip ve bu birlikteliklerinden iki kız çocuğu sahibi. Kobal, Instagram hesabından kızı Leyla ile birlikte çekilen yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.