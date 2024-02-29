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8 yıllık evliliğin aşk meyveleri! Sinem Kobal ve kızı Leyla'nın son pozu hayran bıraktı! "Selena ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan da iki melek beklenirdi..."

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, sevilen ATV yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"ın karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında Ayvalık'ta dünyaevine girdi. Bu mutlu birliktelikten 2020 yılında dünyaya gelen ilk kızları Lalin'in ardından 2022'de de küçük Leyla'yı kucaklarına aldılar.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 22:25 Güncelleme 29 Şubat 2024, 22:27
8 yıllık evliliğin aşk meyveleri! Sinem Kobal ve kızı Leyla’nın son pozu hayran bıraktı! Selena ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan da iki melek beklenirdi... 1

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliğe sahip ve bu birlikteliklerinden iki kız çocuğu sahibi. Kobal, Instagram hesabından kızı Leyla ile birlikte çekilen yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

8 yıllık evliliğin aşk meyveleri! Sinem Kobal ve kızı Leyla’nın son pozu hayran bıraktı! Selena ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan da iki melek beklenirdi... 2

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızları Lalin'i, ardından da 2022 yılında Leyla'yı kucağına almıştı.

8 yıllık evliliğin aşk meyveleri! Sinem Kobal ve kızı Leyla’nın son pozu hayran bıraktı! Selena ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan da iki melek beklenirdi... 3

Güzel oyuncunun 6.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında paylaştığı Leyla ile çekilen fotoğraflar kısa sürede 40 bin beğeni aldı.

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