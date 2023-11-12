Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga'nın son haline bakın: Yıllar acımasız davranmış! Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

"Hababam Sınıfı Tatilde", "Gülen Gözler", "Şaban Oğlu Şaban", "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Üvey Baba", "Binbir Gece" ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali merak edilip araştırıldı. Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de çok konuşulan Aktolga'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aktolga için "Yıllar acımasız davranmış" yorumu yapıldı. İşte Sevda Aktolga'nın son hali...
Birçok Yeşilçam filminde rol alan Sevda Aktolga, hem performansı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 yıldır evcil hayvanlarıyla mütevazı bir yaşam sürdüren oyuncu, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.
Geçen aylarda verdiği bir röportajla gündeme gelen Aktolga, hem son hali hem de açıklamalarıyla çok konuşuldu.