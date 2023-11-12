Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga'nın son haline bakın: Yıllar acımasız davranmış! Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

"Hababam Sınıfı Tatilde", "Gülen Gözler", "Şaban Oğlu Şaban", "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Üvey Baba", "Binbir Gece" ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali merak edilip araştırıldı. Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de çok konuşulan Aktolga'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aktolga için "Yıllar acımasız davranmış" yorumu yapıldı. İşte Sevda Aktolga'nın son hali...