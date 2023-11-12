19’luk koca delikanlı oldu! Ebru Şallı’nın mankenlere taş çıkaran oğluna bakın! Beren Tan son haliyle kasıp kavurdu

Uğur Akkuş ile 2019'da dünyaevine giren Ebru Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Şimdilerde 19 yaşında olan Beren Tan, son haliyle sosyal medyayı salladı. Beren Tan için "Çok canlar yakacak", "Mankenlere taş çıkarır", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Ebru Şallı'nın mankenlere taş çıkaran oğlu Beren Tan...
Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Şallı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.
Ebru Şallı'nın anne-oğul paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.