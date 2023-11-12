Şeyma Subaşı’ndan photoshop faciası! Alay konusu oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: Düşmanın yaşasın istemem...

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve son olarak gönlünü Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak Subaşı'nın bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündem olan Subaşı, bu kez fotoğrafına uyguladığı photoshopla gündem oldu. Subaşı'nın yayınladığı fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...