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Şeyma Subaşı’ndan photoshop faciası! Alay konusu oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: Düşmanın yaşasın istemem...

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve son olarak gönlünü Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak Subaşı'nın bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündem olan Subaşı, bu kez fotoğrafına uyguladığı photoshopla gündem oldu. Subaşı'nın yayınladığı fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 15:47 Güncelleme 12 Kasım 2023, 15:54
Şeyma Subaşı’ndan photoshop faciası! Alay konusu oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: Düşmanın yaşasın istemem... 1

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu.

Şeyma Subaşı’ndan photoshop faciası! Alay konusu oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: Düşmanın yaşasın istemem... 2

Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.

Şeyma Subaşı’ndan photoshop faciası! Alay konusu oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: Düşmanın yaşasın istemem... 3

Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanndı.

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