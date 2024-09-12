Cemre Baysel Baht Oyunu'nda hayatının aşkını buldu! İlişkilerine bir şans daha vermişlerdi! Bakın Cemre Baysel'in sevgilisi kimmiş

Cemre Baysel, bir dönemin sevilen dizisi Baht Oyunu ile hem kariyerinde büyük bir çıkış yapmış hem de set arkadaşlarından biriyle hayatının aşkını bulmuştu. Dizideki başarılı performansının yanı sıra, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Baysel bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor!