SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam yıldızı Salih Güney 27 yaşındaki torununun cenazesine neden katılmadığını ilk kez açıkladı! “Ben kızıma mesaj gönderdim...”

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Salih Güney'in 27 yaşındaki torunu geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Torununun cenazesine katılmayan Güney, acı olay sonrası ilk kez konuştu. Torununun 12 yaşından beri kanserle boğuştuğunu söyleyen Yeşilçam yıldızı, kızı Ebru Işık'la neden küs olduğunu da açıkladı. İşte Salih Güney'in o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:27 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:41
Yeşilçam yıldızı Salih Güney 27 yaşındaki torununun cenazesine neden katılmadığını ilk kez açıkladı! “Ben kızıma mesaj gönderdim...” 1

27 yaşındaki torunu Can Işık'ı kanserden kaybeden usta oyuncu Salih Güney, verdiği bir röportajda cenaze törenine katılmama sebebini ve kızı Ebru Işık'la neden küs olduğunu açıkladı.

Yeşilçam yıldızı Salih Güney 27 yaşındaki torununun cenazesine neden katılmadığını ilk kez açıkladı! “Ben kızıma mesaj gönderdim...” 2

Günaydın'a konuşan Güney, Türk sineması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. İşte Salih Güney'in o açıklamaları...

Yeşilçam yıldızı Salih Güney 27 yaşındaki torununun cenazesine neden katılmadığını ilk kez açıkladı! “Ben kızıma mesaj gönderdim...” 3

Yakın zamanda torununuzu kaybettiniz. Başınız sağ olsun...

20 milyonda bir görülen kanser türüne yakalandı. Topuktan başladı, sonra yayıldı. 12 yaşından beri kanserle mücadele ediyordu. 15 sene çok ızdırap çekti. Babası dünyanın en iyi doktorlarına götürdü. Ama olmadı.

SON DAKİKA