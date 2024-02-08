Yeşilçam yıldızı Salih Güney 27 yaşındaki torununun cenazesine neden katılmadığını ilk kez açıkladı! “Ben kızıma mesaj gönderdim...”

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Salih Güney'in 27 yaşındaki torunu geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Torununun cenazesine katılmayan Güney, acı olay sonrası ilk kez konuştu. Torununun 12 yaşından beri kanserle boğuştuğunu söyleyen Yeşilçam yıldızı, kızı Ebru Işık'la neden küs olduğunu da açıkladı. İşte Salih Güney'in o açıklamaları...