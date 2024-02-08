Demet Akalın'ın Aleyna Kalaycıoğlu'na kini bitmiyor "Sen şortu don yapmaya devam" Eski dostlar düşman oldu

Survivor 2021'e katıldıktan sonra Demet Akalın'la arasından su sızmıyordu Aleyna Kalaycıoğlu'nun. Ancak sonrasında ne olduysa oldu ve ikili papaz oldu. Bir dönem sosyal medya üzerinden atışmışlardı da. Kalaycıoğlu'nun Survivor'a yeniden gitmesiyle, iyi bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın boş durmadı. Akalın son olarak Kalaycıoğlu'yla ilgili çok sert bir paylaşım yaptı.
Survivor Nagihan Aleyna'ya fiziksel temasta bulununca Acun Ilıcalı çıldırdı.
Ceza alan Nagihan'ın kendisini ittirmesi üzerine özür beklediğini söyleyen Aleyna, Nagihan'ın özrü esnasında "Timsah gözyaşları" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.
Survivor izleyicisi olan Demet Akalın'ın arası Nagihan Karadere iyi iyiydi.