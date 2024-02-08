1 yılda tam 45 kilo verdi! Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla süreci tüm detaylarıyla anlattı! “Zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için...”

Güldür Güldür Show adlı programda İbrahim karakterini canlandıran Onur Atilla, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi. Bir yılda 45 kiloya veda eden Atilla, sonunda konuyla ilgili suskunluğunu bozdu ve zayıflama sürecini tüm detaylarıyla anlattı. Bakın Onur Atilla 365 günde 45 kiloya nasıl veda etti.
'Kavak Yelleri', 'Şen Yuva', 'Kahve Bahane', 'Dedemin Fişi', 'Cici Babam', 'Hareket Sekiz' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Onur Atilla, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi.
Evli ve iki çocuk babası olan oyuncunun son hali çok konuşulurken nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu.
Bir yılda 45 kiloya veda eden Atilla, sonunda konuyla ilgili suskunluğunu bozdu ve zayıflama sürecini tüm detaylarıyla anlattı.