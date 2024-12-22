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Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş'ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi'de Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşıydı...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Battal Gazi serisinde "ZıpZıp" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necdet Kökeş'ten üzücü bir haber geldi. 79 yaşındaki Kökeş, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 13:50 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 13:50
Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş’ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi’de Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, Battal Gazi film serisinin ZıpZıp karakterine hayat veren usta oyuncu Necdet Kökeş'ten sevenlerini üzen bir haber geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Kökeş kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş’ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi’de Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı...

Beyoğlu'ndan Kadıköy'e Uzanan Zor Günler

60'lı yıllarda Yeşilçam'da adını duyuran Necdet Kökeş, kariyerinin ilk yıllarında henüz 18 yaşındaydı. Ancak şöhretin ardından zor bir yaşamla mücadele etmek zorunda kalan Kökeş son yıllarda Beyoğlu'ndaki bir otel odasında yaşamını sürdürüyordu.

Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş’ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi’de Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı...

Maddi zorlukların artmasıyla son bir haftadır Kadıköy'deki bir kafede geceliyor ve uyuyamıyordu.

Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş’ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi’de Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı...

"Dışarıda kaldım. Otel bulamıyorum. 6 gündür Kadıköy - Yeşilçam kafede sandalyede televizyon izleyerek sabahı ettim. 6 günde sadece 1 gece uyudum." diyerek durumunu dile getiren Kökeş bir sosyal medya hesabına konuştu.

Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş’ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi’de Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı...

Anjiyo Olacak

Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Necdet Kökeş'e yapılan ilk kontrollerde kalp krizi şüphesi belirlendi. 1944 doğumlu usta oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Gelen bilgilere göre Kökeş, önümüzdeki pazartesi günü anjiyo olacak.

Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş’ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi’de Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı...

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?
1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, 80 yaşındadır. Adana'da hayata gözlerini açan Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a geldi. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.

"Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu", "Avrupalı" gibi filmlerde rol alan Necdet Kökeş, emekli olmasının ardından 1995 yılında sinemaya veda etmedi.