Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş’ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi’de Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, Battal Gazi film serisinin ZıpZıp karakterine hayat veren usta oyuncu Necdet Kökeş'ten sevenlerini üzen bir haber geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Kökeş kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'ndan Kadıköy'e Uzanan Zor Günler 60'lı yıllarda Yeşilçam'da adını duyuran Necdet Kökeş, kariyerinin ilk yıllarında henüz 18 yaşındaydı. Ancak şöhretin ardından zor bir yaşamla mücadele etmek zorunda kalan Kökeş son yıllarda Beyoğlu'ndaki bir otel odasında yaşamını sürdürüyordu.

Maddi zorlukların artmasıyla son bir haftadır Kadıköy'deki bir kafede geceliyor ve uyuyamıyordu.

"Dışarıda kaldım. Otel bulamıyorum. 6 gündür Kadıköy - Yeşilçam kafede sandalyede televizyon izleyerek sabahı ettim. 6 günde sadece 1 gece uyudum." diyerek durumunu dile getiren Kökeş bir sosyal medya hesabına konuştu.