Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş’ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı! Battal Gazi’de Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, Battal Gazi film serisinin ZıpZıp karakterine hayat veren usta oyuncu Necdet Kökeş'ten sevenlerini üzen bir haber geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Kökeş kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'ndan Kadıköy'e Uzanan Zor Günler
60'lı yıllarda Yeşilçam'da adını duyuran Necdet Kökeş, kariyerinin ilk yıllarında henüz 18 yaşındaydı. Ancak şöhretin ardından zor bir yaşamla mücadele etmek zorunda kalan Kökeş son yıllarda Beyoğlu'ndaki bir otel odasında yaşamını sürdürüyordu.
Maddi zorlukların artmasıyla son bir haftadır Kadıköy'deki bir kafede geceliyor ve uyuyamıyordu.
"Dışarıda kaldım. Otel bulamıyorum. 6 gündür Kadıköy - Yeşilçam kafede sandalyede televizyon izleyerek sabahı ettim. 6 günde sadece 1 gece uyudum." diyerek durumunu dile getiren Kökeş bir sosyal medya hesabına konuştu.
Anjiyo Olacak
Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Necdet Kökeş'e yapılan ilk kontrollerde kalp krizi şüphesi belirlendi. 1944 doğumlu usta oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Gelen bilgilere göre Kökeş, önümüzdeki pazartesi günü anjiyo olacak.
NECDET KÖKEŞ KİMDİR?
1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, 80 yaşındadır. Adana'da hayata gözlerini açan Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a geldi. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.
"Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu", "Avrupalı" gibi filmlerde rol alan Necdet Kökeş, emekli olmasının ardından 1995 yılında sinemaya veda etmedi.