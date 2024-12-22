Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Ünlü oyuncu Blake Lively, uzun bir aradan sonra başrolünü üstlendiği It Ends With Us filmiyle beyazperdede yeniden yer aldı. Ancak Lively'nin filmdeki rol arkadaşı ve aynı zamanda yönetmeni olan Justin Baldoni ile yaşadığı gerginlikler magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Blake Lively, Baldoni'ye cinsel taciz suçlamasıyla dava açtı ve olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Cinsel Taciz ve İtibar Zararları İddiası
Blake Lively'nin avukatları ünlü oyuncunun Justin Baldoni tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. Lively, Baldoni'nin filmin çekimleri sırasında sürekli olarak onun fiziksel özelliklerini gündeme getirdiğini ve aşırı kişisel, rahatsız edici yorumlar yaptığını belirtti.
Özellikle Lively'nin ölmüş babası hakkında yaptığı yorumlar da bu iddialar arasında yer alıyor.
Lively'nin açıklamalarına göre Baldoni set sırasında filme cinsellik içeren sahneler eklemek için baskı yaptı ve böylece oyuncunun zor duruma düşmesini amaçladı.
Sette Gerilimli Atmosfer
Blake Lively, Justin Baldoni'nin film çekimleri süresince ve sonrasında kendisine yönelik olumsuz bir manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürdü.
Ünlü oyuncu, Baldoni'nin kendisi hakkında olumsuz haberler yaymaya çalışarak itibarını zedelemeye çalıştığını belirtti.
Bu durumun ardından sette büyük bir gerilim ortamı oluştu ve tüm ekip Ryan Reynolds'ın da katıldığı bir toplantı yaptı.
Toplantıda Baldoni'ye Lively'ye çıplak video veya kadın görüntüleri göstermemesi ve cinsel yaşantısını paylaşmamayı kabul etmesi gerektiği uyarısı yapıldı.
Blake Lively'nin Açıklamaları ve Dava Süreci
Blake Lively, New York Times'a verdiği demeçte açtığı davanın sadece kendisi için değil benzer durumlardan zarar görebilecek diğer kişiler için de önemli bir adım olduğunu belirtti.
Lively, "Umarım bu yasal şikayetim, suistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu uğursuz misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olur" dedi. Bu açıklamalar Hollywood'da benzer taciz davaları ve iş yerindeki tacizle mücadele konusunda dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Justin Baldoni'nin Savunması: "İddialar Yalan"
Justin Baldoni'nin avukatı Blake Lively'nin açtığı davaya sert tepki gösterdi. Baldoni'nin avukatı tüm iddiaların Lively tarafından filmin başarısızlığını örtbas etmek ve kendisiyle ilgili negatif haberleri gizlemek amacıyla uydurulduğunu savundu. Bu savunma davanın ilerleyen süreçlerinde daha fazla tartışma yaratacağa benziyor.
Film Hakkında
Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan It Ends With Us, Boston'a taşınarak yeni bir hayat kurmaya çalışan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor. Lily, geçmişindeki travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı açmayı hayal ederken, filmdeki diğer karakterlerle yaşadığı karmaşık ilişkiler de izleyiciye aktarılıyor.