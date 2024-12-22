Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Lively, "Umarım bu yasal şikayetim, suistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu uğursuz misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olur" dedi. Bu açıklamalar Hollywood 'da benzer taciz davaları ve iş yerindeki tacizle mücadele konusunda dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Justin Baldoni'nin Savunması: "İddialar Yalan"

Justin Baldoni'nin avukatı Blake Lively'nin açtığı davaya sert tepki gösterdi. Baldoni'nin avukatı tüm iddiaların Lively tarafından filmin başarısızlığını örtbas etmek ve kendisiyle ilgili negatif haberleri gizlemek amacıyla uydurulduğunu savundu. Bu savunma davanın ilerleyen süreçlerinde daha fazla tartışma yaratacağa benziyor.

Film Hakkında

Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan It Ends With Us, Boston'a taşınarak yeni bir hayat kurmaya çalışan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor. Lily, geçmişindeki travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı açmayı hayal ederken, filmdeki diğer karakterlerle yaşadığı karmaşık ilişkiler de izleyiciye aktarılıyor.