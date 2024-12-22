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Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively'den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively, özellikle Gossip Girl dizisiyle adını geniş bir kitleye duyurdu ve ardından yer aldığı projelerle kariyerine ivme kazandırdı. Ancak Lively'nin son dönemdeki adı Hollywood'un gözde isimlerinden Justin Baldoni ile yaşadığı büyük bir tartışmaya karıştı. Ünlü oyuncu Baldoni'ye cinsel taciz suçlamasıyla dava açtı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 11:20 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 11:20
Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Ünlü oyuncu Blake Lively, uzun bir aradan sonra başrolünü üstlendiği It Ends With Us filmiyle beyazperdede yeniden yer aldı. Ancak Lively'nin filmdeki rol arkadaşı ve aynı zamanda yönetmeni olan Justin Baldoni ile yaşadığı gerginlikler magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Blake Lively, Baldoni'ye cinsel taciz suçlamasıyla dava açtı ve olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Cinsel Taciz ve İtibar Zararları İddiası

Blake Lively'nin avukatları ünlü oyuncunun Justin Baldoni tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. Lively, Baldoni'nin filmin çekimleri sırasında sürekli olarak onun fiziksel özelliklerini gündeme getirdiğini ve aşırı kişisel, rahatsız edici yorumlar yaptığını belirtti.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Özellikle Lively'nin ölmüş babası hakkında yaptığı yorumlar da bu iddialar arasında yer alıyor.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Lively'nin açıklamalarına göre Baldoni set sırasında filme cinsellik içeren sahneler eklemek için baskı yaptı ve böylece oyuncunun zor duruma düşmesini amaçladı.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Sette Gerilimli Atmosfer

Blake Lively, Justin Baldoni'nin film çekimleri süresince ve sonrasında kendisine yönelik olumsuz bir manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürdü.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Ünlü oyuncu, Baldoni'nin kendisi hakkında olumsuz haberler yaymaya çalışarak itibarını zedelemeye çalıştığını belirtti.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Bu durumun ardından sette büyük bir gerilim ortamı oluştu ve tüm ekip Ryan Reynolds'ın da katıldığı bir toplantı yaptı.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Toplantıda Baldoni'ye Lively'ye çıplak video veya kadın görüntüleri göstermemesi ve cinsel yaşantısını paylaşmamayı kabul etmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Blake Lively'nin Açıklamaları ve Dava Süreci

Blake Lively, New York Times'a verdiği demeçte açtığı davanın sadece kendisi için değil benzer durumlardan zarar görebilecek diğer kişiler için de önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Lively, "Umarım bu yasal şikayetim, suistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu uğursuz misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olur" dedi. Bu açıklamalar Hollywood'da benzer taciz davaları ve iş yerindeki tacizle mücadele konusunda dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Gossip Girl dizisinin yıldızıydı! Blake Lively’den rol arkadaşına cinsel taciz davası! Özellikle seks sahneleri...

Justin Baldoni'nin Savunması: "İddialar Yalan"

Justin Baldoni'nin avukatı Blake Lively'nin açtığı davaya sert tepki gösterdi. Baldoni'nin avukatı tüm iddiaların Lively tarafından filmin başarısızlığını örtbas etmek ve kendisiyle ilgili negatif haberleri gizlemek amacıyla uydurulduğunu savundu. Bu savunma davanın ilerleyen süreçlerinde daha fazla tartışma yaratacağa benziyor.

Film Hakkında

Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan It Ends With Us, Boston'a taşınarak yeni bir hayat kurmaya çalışan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor. Lily, geçmişindeki travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı açmayı hayal ederken, filmdeki diğer karakterlerle yaşadığı karmaşık ilişkiler de izleyiciye aktarılıyor.