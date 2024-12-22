1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster , bu akşam milyonluk soru heyecanıyla izleyicileri ekrana kilitleyecek. Bilkent Üniversitesi mezunu Ecesu Ürker , geçtiğimiz hafta sergilediği performansla yarışmada büyük ödülün kapısını araladı.

1 MİLYONLUK SORU MERAKLA BEKLENİYOR

Ecesu Ürker, 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak, 1 milyon TL değerindeki 12. soruya erişti. Yarışmanın takipçileri, Ürker'in bu kritik soruyu da başarıyla yanıtlayarak büyük ödüle bir adım daha yaklaşıp yaklaşamayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, milyonluk soru ilk kez izleyicilerle buluşacak.