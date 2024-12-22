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1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 22 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Genç yarışmacı Ecesu Ürker, geçtiğimiz hafta sergilediği olağanüstü performansla büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı. Yarışmanın heyecanı milyonluk sorunun açıklanacağı bu akşam, doruk noktasına ulaşacak.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 19:56 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 19:56
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam milyonluk soru heyecanıyla izleyicileri ekrana kilitleyecek. Bilkent Üniversitesi mezunu Ecesu Ürker, geçtiğimiz hafta sergilediği performansla yarışmada büyük ödülün kapısını araladı.

1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor

1 MİLYONLUK SORU MERAKLA BEKLENİYOR

Ecesu Ürker, 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak, 1 milyon TL değerindeki 12. soruya erişti. Yarışmanın takipçileri, Ürker'in bu kritik soruyu da başarıyla yanıtlayarak büyük ödüle bir adım daha yaklaşıp yaklaşamayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, milyonluk soru ilk kez izleyicilerle buluşacak.

1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor

ECESU ÜRKER KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan 25 yaşındaki Ecesu Ürker, yarışmadaki bilgi birikimi ve sakinliğiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Ürker, sergilediği stratejik yaklaşım ve doğru cevaplarıyla başarı basamaklarını hızla tırmanarak 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusuna ulaşmayı başardı.

1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor

HEYECAN DORUKTA

Yarışmanın fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yarışmacının vereceği yanıtın, sadece 1 milyon TL'lik ödülü kazanıp kazanmayacağını değil, aynı zamanda 5 milyon TL'lik soruya doğru bir adım atıp atamayacağını da belirleyeceği ifade ediliyor.

1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor