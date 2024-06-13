Yeşilçam yıldızı Murat Soydan’a veda! Son yolculuğuna uğurlandı! Nuri Alço sitem etti: Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı

Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Murat Soydan 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Nuri Alço ise "Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı" diyerek vefasızlıktan yakındı. İşte detaylar...
Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan, Salı günü vefat etmişti. 83 yaşındaki Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" diyerek duyurmuştu.
1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, İstanbul Bakırköy'de Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Soydan'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına, ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları katıldı. Murat Soydan'ın cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.