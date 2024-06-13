Yeşilçam yıldızı Murat Soydan’a veda! Son yolculuğuna uğurlandı! Nuri Alço sitem etti: Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı

Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Murat Soydan 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Nuri Alço ise "Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı" diyerek vefasızlıktan yakındı. İşte detaylar...