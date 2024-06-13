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Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor All Star 2024'te de performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Batuhan Karacakaya, Seda Ocak ve Ogeday Girişken ile finale kalan Karatay'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Survivor Nefise Karatay kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. Fenomen yarışmacı hakkında en çok ise "Survivor Nefise aslen nereli?" sorusu soruldu. Karatay'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay'ın memleketi...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 15:09 Güncelleme 13 Haziran 2024, 15:09
Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi... 1

Survivor All Star 2024'te Batuhan Karacakaya, Seda Ocak ve Ogeday Girişken ile finale kalan Nefise Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi... 2

SURVİVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?
Milli Sporcu Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerine devam ediyor.

Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi... 3

Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladı.

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