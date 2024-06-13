10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! Seray Sever’den yatak odası paylaşımı! İkiz annesi Seray’ın o halleri dikkat çekti

Dünya Güzellerim Tatilde programında Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy ile kamera karşısına geçmeye hazırlanan Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturan ikiz annesi Sever, eşi ve kızıyla ev hallerini yayınladı. Yatak odasından paylaşım yapan Sever'in kızı ilgi odağı olurken ünlü sunucunun doğal hali dikkat çekti. İşte Seray Sever'in o halleri...