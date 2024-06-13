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10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! Seray Sever’den yatak odası paylaşımı! İkiz annesi Seray’ın o halleri dikkat çekti

Dünya Güzellerim Tatilde programında Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy ile kamera karşısına geçmeye hazırlanan Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturan ikiz annesi Sever, eşi ve kızıyla ev hallerini yayınladı. Yatak odasından paylaşım yapan Sever'in kızı ilgi odağı olurken ünlü sunucunun doğal hali dikkat çekti. İşte Seray Sever'in o halleri...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 16:43 Güncelleme 13 Haziran 2024, 16:49
10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! Seray Sever’den yatak odası paylaşımı! İkiz annesi Seray’ın o halleri dikkat çekti 1

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile Dünya Güzellerim Tatilde programında kamera karşısına geçmeye hazırlanan Seray Sever, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! Seray Sever’den yatak odası paylaşımı! İkiz annesi Seray’ın o halleri dikkat çekti 2
Seray Sever'den yatak odası paylaşımı!

Ünlü sunucu, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! Seray Sever’den yatak odası paylaşımı! İkiz annesi Seray’ın o halleri dikkat çekti 3

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturan ikiz annesi Sever, eşi ve kızıyla ev hallerini yayınladı.

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