Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar 13 yıl önce de kansere yakalanmıştı! "Çok çekti, dilerim acıları dinmiştir..."

Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar 13 yıl önce de kansere yakalanmıştı! Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Mehtap Ar önceki gece hayatını kaybetti. 3 aydır yoğun bakımda olan 64 yaşındaki ünlü oyuncu Mehtap Ar'ın ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Müjde Ar acısını şu sözlerle dile getirdi: "Çok üzgünüm dün gece kardeşimi kaybettim. Son üç aydır yoğun bakımdaydı. Dilerim acıları dinmiştir, çok çekti."

11.04.2021 11:52 - Son Güncelleme: 11.04.2021 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





