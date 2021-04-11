Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar 13 yıl önce de kansere yakalanmıştı! "Çok çekti, dilerim acıları dinmiştir..."
Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar 13 yıl önce de kansere yakalanmıştı! Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Mehtap Ar önceki gece hayatını kaybetti. 3 aydır yoğun bakımda olan 64 yaşındaki ünlü oyuncu Mehtap Ar'ın ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Müjde Ar acısını şu sözlerle dile getirdi: "Çok üzgünüm dün gece kardeşimi kaybettim. Son üç aydır yoğun bakımdaydı. Dilerim acıları dinmiştir, çok çekti."
13 YIL ÖNCE RAHİM KANSERİNİ YENDİ
Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti. İki yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz ocak ayında yoğun bakıma kaldırılmıştı. 13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'a giderek ablasıyla birlikte tatil yapmıştı.
27 FİLM 12 DİZİDE ROL ALDI
10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in küçük kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'ın (Ebrem) kızıdır. Müjde Ar üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamileydi. Mehtap Ar, ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.