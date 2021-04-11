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Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 'Aynı anneannesi'

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Gelinlikli hali ile anneannesine benzetilen Aslışah, eşiyle sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile birlikte çekildiği yat pozuyla bir kez daha, 'Aynı anneannesi' dedirtti.

11.04.2021 12:30 - Son Güncelleme: 11.04.2021 12:30
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 'Aynı anneannesi'

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Eşiyle poz veren Aslışah Alkoçlar'ı görenler, 'Aynı anneannesi' diyor. Güzelliğiyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Aslışah, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 'Aynı anneannesi'

Eşi Kaan Demirağ ile yat keyfi yapan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafla yeniden anneannesine benzetildi.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 'Aynı anneannesi'

Sevgilisi Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle gündemden düşmüyor.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 'Aynı anneannesi'

Pandemi döneminde evlilik kararı alan çift, Şubat'ta dünyaevine girdi. Nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 'Aynı anneannesi'

Yeşilçam'ın sevilen ismi Hülya Koçyiğit ise, torununun nikahından paylaştığı aile fotoğrafına duygusal not yazdı.