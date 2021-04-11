Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! 'Aynı anneannesi'

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar ve eşinin fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Gelinlikli hali ile anneannesine benzetilen Aslışah, eşiyle sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile birlikte çekildiği yat pozuyla bir kez daha, 'Aynı anneannesi' dedirtti.

11.04.2021 12:30 - Son Güncelleme: 11.04.2021 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





