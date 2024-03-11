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Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşi gözyaşlarına boğuldu! Cenazede Şener Şen'i çileden çıkaran olay...

90 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar arasında Kayhan Yıldızoğlu'nun 1976-1978 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Suna Yıldızoğlu, Şener Şen ve Menderes Samancılar da yer aldı. Şener Şen cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterirken Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 14:54 Güncelleme 11 Mart 2024, 15:14
Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşi gözyaşlarına boğuldu! Cenazede Şener Şen’i çileden çıkaran olay... 1

Malkoçoğlu, Keloğlan, Çiçek Taksi, Selena ve birçok yapımda rol alan Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu, 9 Mart'ta yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da vefat etti.

Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşi gözyaşlarına boğuldu! Cenazede Şener Şen’i çileden çıkaran olay... 2

90 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Suna Yıldızoğlu'nun zor anları

Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşi gözyaşlarına boğuldu! Cenazede Şener Şen’i çileden çıkaran olay... 3

Yıldızoğlu için Levent'te öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

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