Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın Cankız’ı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Arka Sokaklar’da...

Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği ve 1970'lerde çekilen Keloğlan filmleri Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Serinin 'Keloğlan ile Cankız' filminde Rüştü Asyalı ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu da yıllar sonra merak konusu oldu. Performansı ve güzelliğiyle filme damga vuran Cankız'ın kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken "Yıllarca onu izlemişiz" yorumunda bulundu. Cankız karakterini canlandıran oyuncunun Arka Sokaklar'da da yer aldığı ortaya çıktı. Bakın yıllarca televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan ve Keloğlan'da Cankız'ı canlandıran o ünlü oyuncu kimmiş...