Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızı Uğur Güneş bakın aslen nereli çıktı! İşte Uğur Güneş’in memleketi...

Kadrosunda Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Hakan Vanlı gibi isimlerin yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Uğur Güneş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Uğur Güneş'in memleketi...
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
10 Kasım 1987'de dünyaya gelen Uğur Güneş, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2011 yılında 'Yeniden Başla' TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi.