Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son görüntüsü tekerlekli sandalyeden! Hastaneden fotoğrafı ortaya çıktı | Uzun süredir tedavi görüyordu...

Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan gibi yapımlarda adından sıkça söz ettiren ve Yeşilçam'ın usta oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için ameliyata alındıktan sonra tedbir amaçlı entübe edildi. Tedavinin iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, taburcu edildi.
GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORDU
Ancak Kadir İnanır'dan bir kötü haber daha gelmişti. Akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Hayranları "Kadir İnanır'ın son durumu nasıl?" araştırmaları yaparken usta ismin son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İŞTE KADİR İNANIR'IN SON HALİ
Hastaneden son hali paylaşılan Kadir İnanır'ın son haline sevenlerinden destek yorumları yağdı.
KADİR İNANIR KİMDİR?
Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan ve 1968'te düzenlenen Saklambaç gazetesinin Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci olan Kadir İnanır, Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.
Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde ise ilk kez başrolü oynayan İnanır, Türkan Şoray'la birlikte kamera karşısına geçti. Ardından Selvi Boylum Al Yazmalım, Amansız Yol, Tatar Ramazan ve daha nicesinde rol alan oyuncu, hem performansı hem de karizmasıyla yıllarca adından söz ettirdi.