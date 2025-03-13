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Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın son görüntüsü tekerlekli sandalyeden! Hastaneden fotoğrafı ortaya çıktı | Uzun süredir tedavi görüyordu...

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray ile başrolü paylaşan Kadir İnanır, Yeşilçam denilince akıllara gelen ilk oyuncular arasında yer alıyor. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve gözlerden uzak duran usta oyuncunun bugün son hali ortaya çıktı. Hastaneden fotoğrafı paylaşılan ünlü oyuncuya sevenlerinden, "Bu günlerde geçer"," Acil şifalar diliyorum","Hala çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın son hali...

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 18:02 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 18:21
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son görüntüsü tekerlekli sandalyeden! Hastaneden fotoğrafı ortaya çıktı | Uzun süredir tedavi görüyordu...

Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan gibi yapımlarda adından sıkça söz ettiren ve Yeşilçam'ın usta oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için ameliyata alındıktan sonra tedbir amaçlı entübe edildi. Tedavinin iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, taburcu edildi.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son görüntüsü tekerlekli sandalyeden! Hastaneden fotoğrafı ortaya çıktı | Uzun süredir tedavi görüyordu...

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORDU
Ancak Kadir İnanır'dan bir kötü haber daha gelmişti. Akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son görüntüsü tekerlekli sandalyeden! Hastaneden fotoğrafı ortaya çıktı | Uzun süredir tedavi görüyordu...

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Hayranları "Kadir İnanır'ın son durumu nasıl?" araştırmaları yaparken usta ismin son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son görüntüsü tekerlekli sandalyeden! Hastaneden fotoğrafı ortaya çıktı | Uzun süredir tedavi görüyordu...

İŞTE KADİR İNANIR'IN SON HALİ

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son görüntüsü tekerlekli sandalyeden! Hastaneden fotoğrafı ortaya çıktı | Uzun süredir tedavi görüyordu...

Hastaneden son hali paylaşılan Kadir İnanır'ın son haline sevenlerinden destek yorumları yağdı.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son görüntüsü tekerlekli sandalyeden! Hastaneden fotoğrafı ortaya çıktı | Uzun süredir tedavi görüyordu...

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan ve 1968'te düzenlenen Saklambaç gazetesinin Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci olan Kadir İnanır, Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde ise ilk kez başrolü oynayan İnanır, Türkan Şoray'la birlikte kamera karşısına geçti. Ardından Selvi Boylum Al Yazmalım, Amansız Yol, Tatar Ramazan ve daha nicesinde rol alan oyuncu, hem performansı hem de karizmasıyla yıllarca adından söz ettirdi.