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Tamer Karadağlı'nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın meslektaşı Arzu Balkan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zeyno, katıldığı yarışmada ikinci oldu. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kızını tebrik etti. Zeyno Karadağlı'ya tebrik mesajları yağarken "Hem güzel hem yetenekli" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 08:44 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 08:44
Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın meslektaşı Arzu Balkan ile yaptığı evlilikten Zeyno adında bir kızı oldu.

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Ünlü oyuncunun Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen ve şimdilerde 18 yaşında olan kızı Zeyno, ailesini gururlandırdı.

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi olan Zeyno Karadağlı katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Kızının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Karadağlı, "Tebrik ediyorum canım kızım" ifadelerini kullandı.

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Zeyno Karadağlı'ya tebrik mesajları yağarken "Hem güzel hem yetenekli" yorumu yapıldı.

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

İşte Tamer Karadağlı'nın o paylaşımı...

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Zeyno Karadağlı

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno Karadağlı

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno Karadağlı

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno Karadağlı

Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno Karadağlı