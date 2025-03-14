Tamer Karadağlı’nın gurur günü! Kızı Zeyno piyano yarışmasında ikinci oldu: Hem güzel hem yetenekli!

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın meslektaşı Arzu Balkan ile yaptığı evlilikten Zeyno adında bir kızı oldu.
Ünlü oyuncunun Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen ve şimdilerde 18 yaşında olan kızı Zeyno, ailesini gururlandırdı.
Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi olan Zeyno Karadağlı katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.
Kızının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Karadağlı, "Tebrik ediyorum canım kızım" ifadelerini kullandı.
Zeyno Karadağlı'ya tebrik mesajları yağarken "Hem güzel hem yetenekli" yorumu yapıldı.
İşte Tamer Karadağlı'nın o paylaşımı...
Zeyno Karadağlı
Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno Karadağlı
Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno Karadağlı
Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno Karadağlı