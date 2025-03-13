Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Toreira ile oyuncu Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başladı. Ancak 1 yıl sonra ayrıldı.

Ayrılığa fazla dayanamayan ikili aynı yılın Ağustos ayında yeniden barıştı. Bu barışmanın ardından Torreira, sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için de düğmeye bastı.

Birlikte Lucas Torreira'nın memleketi Urguay'a giden çiftin evliliğine bu kez kesin gözüyle bakıldı. Ancak ikili geçen aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı.

Ayrılık sonrası Devrim Özkan, "Sevgi bitti mi?" sorusunu "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" şeklinde yanıtladı.