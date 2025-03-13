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Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Galatasaraylı Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla sık sık gündem olmuştu. Evlilik haberi beklenen çift, geçen aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Özkan ile yollarını ayıran Lucas Torreira bir kez daha aşk haberleriyle gündeme geldi. Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir ilişkiye başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 15:03 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 15:03
Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Toreira ile oyuncu Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başladı. Ancak 1 yıl sonra ayrıldı.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Ayrılığa fazla dayanamayan ikili aynı yılın Ağustos ayında yeniden barıştı. Bu barışmanın ardından Torreira, sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için de düğmeye bastı.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Birlikte Lucas Torreira'nın memleketi Urguay'a giden çiftin evliliğine bu kez kesin gözüyle bakıldı. Ancak ikili geçen aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Ayrılık sonrası Devrim Özkan, "Sevgi bitti mi?" sorusunu "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Dediğim gibi herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi oldu bizim için. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" şeklinde yanıtladı.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Tüm bu gelişmelerin ardından bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcu Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

İkilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf karesi dikkat çekerken, Torreira ve German'ın sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Basına yansıyan haberlerle ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

İşte o fotoğraf...