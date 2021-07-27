Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar karnı burnunda spor yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Sosyetik güzel, düğünden kısa bir süre sonra ise hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Alkoçlar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karnı burnunda spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan Alkoçlar, paylaşımına düştüğü notla ise hamile takipçilerine tavsiyede bulundu. Kısa siyah şortu ve bistüyeri ile objektif karşısına geçen Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...
27.07.2021 18:00
- Son Güncelleme: 27.07.2021 18:07
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. Alkoçlar, nikahtan kısa bir süre sonra ise hamile olduğunu duyurmuştu.
İlk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başlayan Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.