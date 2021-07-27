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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar karnı burnunda spor yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Sosyetik güzel, düğünden kısa bir süre sonra ise hamile olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Alkoçlar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karnı burnunda spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan Alkoçlar, paylaşımına düştüğü notla ise hamile takipçilerine tavsiyede bulundu. Kısa siyah şortu ve bistüyeri ile objektif karşısına geçen Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...

27.07.2021 18:00 - Son Güncelleme: 27.07.2021 18:07
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar karnı burnunda spor yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. Alkoçlar, nikahtan kısa bir süre sonra ise hamile olduğunu duyurmuştu.

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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar karnı burnunda spor yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

İlk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başlayan Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar karnı burnunda spor yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Sosyetik güzel, karnı burnunda spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar karnı burnunda spor yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Alkoçlar, bu videosuyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar karnı burnunda spor yaptı o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

Hamileliğinin son üçüncü ayına girmiş olmasına rağmen fit görünümü ile dikkat çeken Alkoçlar, anne adayı takipçilerine tavsiye vermeyi de ihmal etmedi.