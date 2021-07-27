Evlilik sorusuna şaşırtan cevap! Bakın Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay’ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...
Nurgül Yeşilçay'a evlilik soruldu cevabı olay oldu! Uzun bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile tatilde dudak dudağa görüntülenerek gündeme gelmişti. İstanbul'a dönen çift, geride bıraktığımız gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden ünlü çiftten Nurgül Yeşilçay, evlilik sorusuna verdiği cevapla ise dikkat çekti. Bakın Nurgül Yeşilçay'ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...
27.07.2021 18:20
- Son Güncelleme: 27.07.2021 18:43
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, üç yıldır aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı yapımcı Necati Kocabay ile geride bıraktığımız gün Bebek'te bir mekan çıkışı kameralara yansıdı.
Muhabirlerin sorularını cevaplayan Nurgül Yeşilçay, "Benim çocuğum çok önemli bir sanat okulunu kazandı, onu kutluyorduk" şeklinde konuştu.