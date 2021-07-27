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Evlilik sorusuna şaşırtan cevap! Bakın Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay’ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...

Nurgül Yeşilçay'a evlilik soruldu cevabı olay oldu! Uzun bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile tatilde dudak dudağa görüntülenerek gündeme gelmişti. İstanbul'a dönen çift, geride bıraktığımız gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden ünlü çiftten Nurgül Yeşilçay, evlilik sorusuna verdiği cevapla ise dikkat çekti. Bakın Nurgül Yeşilçay'ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...

27.07.2021 18:20 - Son Güncelleme: 27.07.2021 18:43
Evlilik sorusuna şaşırtan cevap! Bakın Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay’ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, üç yıldır aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı yapımcı Necati Kocabay ile geride bıraktığımız gün Bebek'te bir mekan çıkışı kameralara yansıdı.

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Evlilik sorusuna şaşırtan cevap! Bakın Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay’ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...

Çok keyifli olduğunu söyleyen 45 yaşındaki oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Evlilik sorusuna şaşırtan cevap! Bakın Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay’ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...

Muhabirlerin sorularını cevaplayan Nurgül Yeşilçay, "Benim çocuğum çok önemli bir sanat okulunu kazandı, onu kutluyorduk" şeklinde konuştu.

Evlilik sorusuna şaşırtan cevap! Bakın Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay’ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...

Ünlü oyuncu, evlilik sorusuna verdiği cevapla ise şaşkınlık yarattı. Yeşilçay, söz konusu soruyu "Ya arkadaşlar biz evlenmeye çok üşeniyoruz. Valla benim vaktim yok, onun vakti yok" şeklinde yanıtladı.

Evlilik sorusuna şaşırtan cevap! Bakın Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay’ın nikah masasına oturmama nedeni neymiş...

2004 yılında evlendiği Cem Özer'den 2010'da boşanan oyuncu, "Arkadaşlarımız 'Tamam biz yapacağız, sadece sizi davet edeceğiz' diyorlar" ifadelerini kullandı.