Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ını benzeten benzetene! Özgür Ozan'ı daha önce böyle gören çıkmaz
2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar, 16 yılı geride bıraktı. Oyuncu kadrosu bu süreçte çok defa revizeye uğradı ancak bazı isimler kemik kadro olarak ekranlardan çekilmedi. Onlardan biri Hüsnü Çoban karakterin hayat veren Özgür Ozan. Çocuklar Duymasın'da canladırdığı Selami karakteri sonrası Arka Sokaklar'ın aile babası polis memuru olarak karşımıza çıkan 53 yaşındaki oyuncuya bu karakteri yapıştı dersek yeridir. Özgür Ozan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 'Gençlik böyledir gelir gider' notu ile paylaşımda bulunan Ozan, filtre ile kendini yaşlandırırken sosyal medya kullanıcıları tarafından Einstein'a benzetildi.
27.07.2021 17:04
- Son Güncelleme: 27.07.2021 17:04
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteri ile adından söz ettiren Özgür Ozan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Ozan, son paylaşımı ile büyük ilgi gördü. Yaşlandırma filtresi kullandığı fotoğrafını paylaşan Özgür Ozan, şu notu düştü:
Sosyal medya kullanıcıları Özgür Ozan'ın paylaşımının ardından ünlü oyuncuyu Einstein'a benzetti. İşte o paylaşım...