Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Talihsiz kazanın detayları ortaya çıktı sağlık durumu hakkında bilgi verdi

YEŞİLÇAM İLE GÜNÜMÜZÜ KARŞILAŞTIRDI!

Yeşilçam dönemindeki set şartları ile bugünkü set şartlarını da karşılaştıran güzel oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayacağım hiçbir şey şikâyet değil. O günün imkânları oydu. Bugün sette 80 kişi falan sayıyorum.