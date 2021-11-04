Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Talihsiz kazanın detayları ortaya çıktı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Berlin Altın Ayı ödüllü Susuz Yaz filmiyle oyunculuk kariyeri başlayan Hülya Koçyiğit, başarılı performansı ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde geçirdiği talihsiz kazayla gündeme gelmişti. Hayranlarını bir hayli korkutan Koçyiğit, kazanın detaylarını anlatarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ölümden dönen usta oyuncu, "Başımı mermer basamağa çarptım" diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
04.11.2021 18:08
- Son Güncelleme: 04.11.2021 18:08
Türk sinemasının sevilen isimlerinden Hülya Koçyiğit, önceki gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması'nda düzenlenen bir söyleşiye katıldı.
YEŞİLÇAM İLE GÜNÜMÜZÜ KARŞILAŞTIRDI!
Yeşilçam dönemindeki set şartları ile bugünkü set şartlarını da karşılaştıran güzel oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayacağım hiçbir şey şikâyet değil. O günün imkânları oydu. Bugün sette 80 kişi falan sayıyorum.