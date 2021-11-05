Hayranları yıllar sonra tanımakta güçlük çekti! Yabancı Damat'ın minik Mustafa'sı Ozan Uğurlu değişime kafa attı! Eski halinden eser yok şimdi

Bir zamanların efsane dizisi Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakterine hayat veren Ozan Uğurlu'nun son hali ortaya çıktı. Uğurlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. 2004- 2007 yılları arasında ekranlara gelen başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Yabancı Damat dizisi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanmıştı. Dizinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Mustafa karakteriyle hafızalara yer edinen Ozan Uğurlu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ozan Uğurlu'nun yıllar içindeki değişimi...