Hayranları yıllar sonra tanımakta güçlük çekti! Yabancı Damat'ın minik Mustafa'sı Ozan Uğurlu değişime kafa attı! Eski halinden eser yok şimdi
Yabancı Damat'ın minik Mustafa'sı Ozan Uğurlu değişime kafa attı! Hayranları yıllar sonra tanımakta güçlük çekti! Eski halinden eser yok şimdi! Yabancı Damat dizisiyle yıldızı parlayan Ozan Uğurlu'nun yıllar içindeki değişimi hayranlarını şoke etti. Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat en çok izlenen yapımlar arasındaydı. Dizinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Hayranları yıllar sonra Ozan'ı tanımakta güçlük çekti.
Bir zamanların efsane dizisi Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakterine hayat veren Ozan Uğurlu'nun son hali ortaya çıktı. Uğurlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. 2004- 2007 yılları arasında ekranlara gelen başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Yabancı Damat dizisi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanmıştı. Dizinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Mustafa karakteriyle hafızalara yer edinen Ozan Uğurlu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ozan Uğurlu'nun yıllar içindeki değişimi...
Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat 7'den 70'e herkesi ekranlara bağlamıştı
Kanal D ekranlarına seyirciyi kilitleyen bir döneme damga vuran Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı.
Dizinin çocuk oyuncularından Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Uğurlu'nun değişimi ise gündem oldu.
Ünlü oyuncuyu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyla medya hesabı Instagramdan fotoğraflarını paylaşan Yabancı Damat'ın yıldızını gören tanıyamadı.