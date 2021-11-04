Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ‘Abimin arşivinden’ dedi nostalji rüzgarı estirdi! Burcu’nun o fotoğraflarını gören eşi aşka geldi
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle başrolü üstlenen ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Abisi Bekir Biricik'in arşivini karıştıran oyuncu, 2008 yılına ait karelerini sosyal medya hesabında yayınladı. Yıllar önce ev haliyle objektife poz veren Biricik'e hayranları iltifat yağdırdı. Oyuncunun eşi Emre Yetkin de Burcu Biricik'in "Her daim güzel", "Hep çok güzelsin her halinle" yorumlarının yapıldığı paylaşımına kayıtsız kalmadı ve yaptığı yorumla "Emre aşka geldi" dedirtti. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
04.11.2021 18:32
- Son Güncelleme: 04.11.2021 18:32
Camdaki Kız dizisiyle televizyon izleyicisiyle buluşan Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 2008 yılına ait karelerini "Yıl 2008 imiş. Abimin arşivinden" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
EŞİ EMRE YETKİN KAYITSIZ KALMADI!
Ünlü oyuncunun reklamcı eşi Emre Yetkin de Burcu Biricik'in paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "Bebek" yorumunda bulundu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Öte yandan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Burcu Biricik için "Çok değişmiş" yorumunda bulundu. Ancak bir kısmı ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu.