Yeşilçam yıldızı hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in gerçek ismi...

1 1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Ancak sevilen Yeşilçam oyuncusu hakkında ilk defa duyacağınız bilgi yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in gerçek ismi...

2 Yeşilçam'da; Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa ve Süt Kardeşler gibi efsane filmlerle yüzümüzü güldüren Adile Naşit 7'den 70'e gönüllerde taht kurdu.