PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'dan Halit Ergenç sakalı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Kubilay Aka, Selma Ergeç'in kadrosunda bulunduğu, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, yeni sezonda izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Dizide Azem karakteri ile dikkatleri üstüne çeken Yılmaz Erdoğan, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Ancak ünlü oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı. İşte Yılmaz Erdoğan'ın Halit Ergenç'e benzetilen son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 19:59 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 20:10
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’dan Halit Ergenç sakalı! Son halini görenler gözlerine inanamadı 1

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, yeni sezonda izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Dizide Azem karakteri ile dikkatleri üstüne çeken Yılmaz Erdoğan, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Ancak ünlü oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı. İşte Yılmaz Erdoğan'ın Halit Ergenç'e benzetilen son hali...

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’dan Halit Ergenç sakalı! Son halini görenler gözlerine inanamadı 2

Yılmaz Erdoğan, hem senaristi hem de oyuncusu olduğu İnci Taneleri dizisi ile son dönemlerde adından sıkça söz ettirdi.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’dan Halit Ergenç sakalı! Son halini görenler gözlerine inanamadı 3

İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan kariyeri bir yana özel yaşamıyla da dikkatleri üstüne çekti.

SON DAKİKA