İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'dan Halit Ergenç sakalı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Kubilay Aka, Selma Ergeç'in kadrosunda bulunduğu, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, yeni sezonda izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Dizide Azem karakteri ile dikkatleri üstüne çeken Yılmaz Erdoğan, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Ancak ünlü oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı. İşte Yılmaz Erdoğan'ın Halit Ergenç'e benzetilen son hali...