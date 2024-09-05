Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız!

Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan görünümüyle bir kez daha hayranlarını büyüledi! 70'li ve 80'li yılların en sevilen isimlerinden biri olan Bubikoğlu'nun yaşı duyanları şaşkına çevirdi! Meğer Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı...
70'li ve 80'li yılların en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı duyanları şaşkına çevirdi! Meğer Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı...
Yeşilçam'ın en güzel kadınları denilince akıllara hiç şüphesiz Gülşen Bubikoğlu da gelir.
Türk Sineması'nın usta ismi Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.