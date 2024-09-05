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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız!

Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan görünümüyle bir kez daha hayranlarını büyüledi! 70'li ve 80'li yılların en sevilen isimlerinden biri olan Bubikoğlu'nun yaşı duyanları şaşkına çevirdi! Meğer Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 23:45 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 23:45
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! 1

70'li ve 80'li yılların en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı duyanları şaşkına çevirdi! Meğer Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı...

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! 2

Yeşilçam'ın en güzel kadınları denilince akıllara hiç şüphesiz Gülşen Bubikoğlu da gelir.

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! 3

Türk Sineması'nın usta ismi Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

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