Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız!

Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan görünümüyle bir kez daha hayranlarını büyüledi! 70'li ve 80'li yılların en sevilen isimlerinden biri olan Bubikoğlu'nun yaşı duyanları şaşkına çevirdi! Meğer Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı...