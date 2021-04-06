Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı! İşte kural bozan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı ve torunu...

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı! Kural bozan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı ve torunu kısa sürede gündem oldu. Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş elini eteğini sektörden çekti. Güzelliği hala dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabından ilk kez torununun fotoğrafını paylaşan Gülşen Bubikoğlu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

06.04.2021 09:19 - Son Güncelleme: 06.04.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





