Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı! İşte kural bozan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı ve torunu...
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı! Kural bozan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı ve torunu kısa sürede gündem oldu. Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş elini eteğini sektörden çekti. Güzelliği hala dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabından ilk kez torununun fotoğrafını paylaşan Gülşen Bubikoğlu, magazin gündemine bomba gibi düştü.
06.04.2021 09:19
- Son Güncelleme: 06.04.2021 09:34
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve düzenli paylaşım yapan Bubikoğlu, torununun doğum gününü kutlamayı unutmadı.
Yeşilçam'da canlandırdığı karakterle bir döneme damgasını vuran oyuncu Gülşen Bubikoğlu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla torununun doğum gününü kutladı.
Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu ilk kez torununu paylaştı.
Gülşen Bubikoğlu, torununun yeni yaşını "Hep balonların ve gerçekleşen güzel hayallerin olsun, canımın içi MAVİM, çok mutlu yıllar sana" notuyla paylaştı. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.
Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz aylarda 'Pandemide saçlar Rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun' notuyla paylaştığı bu fotoğrafla büyük beğeni topladı.