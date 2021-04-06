Songül Karlı açtıkça açıyor yine gitti kestirdi 'Eskiler hayranımız oldu yenilere merhaba' İç çamaşırsız pozları olay olan Songül Karlı...

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı.'Ekmeğe muhtaç kaldım' sözleri hayli yankı bulan Songül Karlı kısa süre önce de ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini vermişti. Sık sık estetik haberiyle gündem olan bir yandan da ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı geçtiğimiz günlerde bir imaj değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Ancak Karlı'ya bu da yetmedi...

06.04.2021 10:02 - Son Güncelleme: 06.04.2021 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





