Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyanın tozunu attırdı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Güzellik anketlerinde her zaman birinci gelen Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise büyük ilgi görüyor. 66 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabında yaptığı ilgi çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ev haliyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yeşilçam yıldızı, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
10.04.2021 17:28
- Son Güncelleme: 10.04.2021 17:28
Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun sosyal medya paylaşımları da en az filmleri kadar ilgi görüyor.
Yeşilçam yıldızı, son olarak ev Instagram hesabında ev halini paylaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bubikoğlu'nun bu paylaşımı da büyük ilgi gördü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yorum yaparak Yeşilçam yıldızına övgü yağdırdı. Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu torunu Mavi'yi ilk kez paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve düzenli paylaşım yapan Bubikoğlu, torununun doğum gününü kutlamayı unutmadı.