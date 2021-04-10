Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyanın tozunu attırdı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Güzellik anketlerinde her zaman birinci gelen Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise büyük ilgi görüyor. 66 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabında yaptığı ilgi çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ev haliyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yeşilçam yıldızı, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

10.04.2021 17:28 - Son Güncelleme: 10.04.2021 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





