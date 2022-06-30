Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı! Bambaşka biri olan oyuncu şoke etti! Geniş Aile’nin Cevahir’iydi...
Kadrosunda Bora Akkaş, Fırat Tanış, Gizem Akman, Zuhal Topal, İlker Ayrık ve Rasim Öztekin gibi isimlerin yer aldığı Geniş Aile dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dizide Cevahir Kirişçi karakteriyle başrolü üstlenen Ufuk Özkan, son haliyle gündeme geldi. 'Ah Be birader' ve 'Kadın Kafası' filmlerindeki karakterleri için 17 kilo veren Özkan'ın son halini görenler inanamadı. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncunun nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu. İşte Ufuk Özkan'ın hayrete düşüren son hali...
30.06.2022 19:14 - Son Güncelleme: 30.06.2022 19:14
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son haliyle gündem oldu.
Konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ufuk Özkan'ın son halini görenler ise tanımakta zorlandı.