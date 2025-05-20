Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre; Fatma Girik'in ilk Covid-19 testi negatif çıkarken, 21 Ocak'ta yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi. Solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri üzerine yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.