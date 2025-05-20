Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı.
Milyonları yasa boğan acı haberin ardından Fatma Girik'in ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle İstanbul Ulus'taki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı.
18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.
Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.
Soruşturma dosyasına göre; Fatma Girik'in ilk Covid-19 testi negatif çıkarken, 21 Ocak'ta yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi. Solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri üzerine yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.
"HEKİMLİK UYGULAMALARINDA KUSUR YOK"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararda, "Tıbbi özenin gösterildiği, hekimlik uygulamalarının tıbben eksiksiz ve doğru olduğu" belirtilerek, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verildi.