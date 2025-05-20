SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen usta sanatçı Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Girik'in ailesi ise tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle İstanbul Ulus'taki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmayı tamamlayarak kararı açıkladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:47 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 09:47
Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

Milyonları yasa boğan acı haberin ardından Fatma Girik'in ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu gerekçesiyle İstanbul Ulus'taki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

ADLİ TIP VE UZMAN GÖRÜŞLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu.

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve Covid-19'un klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

Soruşturma dosyasına göre; Fatma Girik'in ilk Covid-19 testi negatif çıkarken, 21 Ocak'ta yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi. Solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri üzerine yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in ölümünde ihmal mi var? Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Karar çıktı!

"HEKİMLİK UYGULAMALARINDA KUSUR YOK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararda, "Tıbbi özenin gösterildiği, hekimlik uygulamalarının tıbben eksiksiz ve doğru olduğu" belirtilerek, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verildi.