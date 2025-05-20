Bardak taştı! Özcan Deniz her şeyi ifşa edip ağabeyi Ercan Deniz’e ateş püskürdü: Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Deniz ailesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Son olarak Özcan Deniz, doğum gününde yaptığı art arda paylaşımlarla gündeme geldi. 53 yaşına giren ünlü şarkıcı, doğum gününü sosyal medyadan yazdığı bir mesajla kutladı.
Gönderisinde eşi ve çocuğuyla birlikte yer aldığı kareye yer veren Deniz, şu imalı ifadeleri kullandı: "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu güzel günü kutluyorum. Aynı zamanda da benim doğum günüm.
Evet son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle büyük bir sınavdan geçiyor olsa da doğdukları ve de benim oldukları için şükrettiklerimle koşullar ne olursa olsun yanımda duran sanatsever sevenlerimle ve de varlıklarıyla her zaman bana güç veren dostlarımla hayat şahane geçiyor. Sizleri seviyorum. Kutlayan tüm sevenlerime yürekten teşekkürler"
"ARTIK BIÇAĞI KEMİĞE DAYADIN"
Doğum günü paylaşımının hemen ardından ünlü isim, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu.
Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Deniz'in ağabeyiyle ilgili şunları söyledi: "Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın.
Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana aslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin"
"35 YIL BENİ SÖMÜRDÜN"
Ağabeyinin kendisini yıllarca sömürdüğünü öne süren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün. Ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun.
Hala seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var. Onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiçbir yolun olmadığı için, 'Korkut, yıldır, kaçırt' taktiği içindesin ey zavallı herif.