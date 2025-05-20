Bardak taştı! Özcan Deniz her şeyi ifşa edip ağabeyi Ercan Deniz’e ateş püskürdü: Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana!

Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Deniz'in ağabeyiyle ilgili şunları söyledi: "Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın.

Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana aslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin"

"35 YIL BENİ SÖMÜRDÜN" Ağabeyinin kendisini yıllarca sömürdüğünü öne süren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün. Ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun.

Hala seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var. Onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiçbir yolun olmadığı için, 'Korkut, yıldır, kaçırt' taktiği içindesin ey zavallı herif.