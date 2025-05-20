Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

2000'li yılların başında hem çıkış şarkısı hem de albümünün adı olan Köylü Güzeli ile adını geniş kitlelere duyuran Hilal Cebeci, hem özel hayatı hem de kariyeri ile bir döneme damga vurmuştu.
Şarkıcılığın yanı sıra 'Tatlı Kaçıklar', 'Şöhretler Kebapçısı', 'Cennet Mahallesi' gibi yapımlarda da rol alan Cebeci, 2022 yılında sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.
Cebeci, meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek" demişti.
Özel bir hastanede ameliyat olup sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlatan Cebeci, şimdi ise son haliyle gündeme geldi.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.