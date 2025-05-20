SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

2000'li yıllarda çıkardığı Köylü Güzeli şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Hilal Cebeci, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren ünlü şarkıcının son halini gören tanımakta zorlandı. Estetik iddiaları ortaya atılırken Cebeci için "Bambaşka biri olmuş" yorumu yapıldı. İşte Hilal Cebeci'nin son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:41
Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

2000'li yılların başında hem çıkış şarkısı hem de albümünün adı olan Köylü Güzeli ile adını geniş kitlelere duyuran Hilal Cebeci, hem özel hayatı hem de kariyeri ile bir döneme damga vurmuştu.

Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

Şarkıcılığın yanı sıra 'Tatlı Kaçıklar', 'Şöhretler Kebapçısı', 'Cennet Mahallesi' gibi yapımlarda da rol alan Cebeci, 2022 yılında sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

Cebeci, meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek" demişti.

Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

Özel bir hastanede ameliyat olup sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlatan Cebeci, şimdi ise son haliyle gündeme geldi.

Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

Ünlü şarkıcının son halini gören tanımakta zorlandı. Estetik iddiaları ortaya atılırken Cebeci için "Bambaşka biri olmuş" yorumu yapıldı.

Tanı tanıyabilirsen! 48 yaşındaki Hilal Cebeci son haliyle ağızları açık bıraktı!

İşte Hilal Cebeci'nin son hali...