Yeşilçam yıldızı Fatma Girik'in cenaze töreni nerede ve ne zaman olacak? Detaylar ortaya çıktı hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan yıldız oyuncu Fatma Girik'in cenaze töreni nerede ve ne zaman olacak belli oldu. Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Usta isim vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vasiyetnamesi ortaya çıkan ve tüm mirasını yeğeni Ahu Turanlı ve manevi kızı Ahu'ya bırakan Fatma Girik'in cenaze töreninin detayları da netleşti. İşte hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek olan Fatma Girik'in cenaze törenine ait merak edilenler...
Yeşilçam yıldız oyuncusu Fatma Girik'in cenaze töreni nerede ve ne zaman olacak? Detaylar ortaya çıktı. Sinemanın dört yapraklı yoncasından biri olan Girik, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Hastaneden yapılan ilk açıklamada; 79 yaşındaki Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
Girik'in hava koşullarından dolayı ertelenen cenaze programı da belli oldu. Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.
YARIN 2 ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Cenaze programı ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz şu ifadeleri kullandı: "Pazartesi günü üzücü bir haber aldık. Fatma Girik hanımefendinin vefatını duyduk. Akabinde hastaneye gittik. Salı günü aslında cenaze programı düzenlenmişti ama İstanbul'da hava muhalefeti ve ülkemizdeki hava muhalefeti nedeniyle cenaze programında bir erteleme söz konusu oldu. Biz cenazeye İstanbul dışına götürmeyi planlıyorduk. Bu doğrultuda bugün aile ile yaptığımız görüşme sonucunda Fatma Girik hanımefendi yarın saat 10.00'da biliyorsunuz kendisi eski Şişli Belediye başkanlığı yapmış belediye çalışanları ile bir vedalaşma programı olacak. Daha sonra saat 11.00'de Cemal Reşit Rey salonunda anma programı olacak."