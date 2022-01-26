Sibel Can'ın Fatma Girik'li paylaşımını gören şaştı kaldı yorum üstüne yorum yağdı! Vefat eden Fatma Girik ile Sibel Can meğer...
Sibel Can'ın Fatma Girik'li paylaşımını gören şaştı kaldı yorum üstüne yorum yağdı! Vefat eden usta oyuncu Fatma Girik ile ünlü şarkıcı Sibel Can sosyal medya gündeminde. Paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Sibel Can, Instagram'dan paylaştığı son kare ile gündeme bomba gibi düştü. "Mekanın cennet olsun Fatma ablacığım" notlu fotoğrafın ardından hayatını kaybeden Fatma Girik ile Sibel Can'ın gençlik halleri birbirine benzetildi.
26.01.2022 15:01
- Son Güncelleme: 26.01.2022 15:04
Sibel Can'ın Fatma Girik'li paylaşımını gören şaştı, kaldı yorum üstüne yorum yağdı! Vefat eden Fatma Girik ile Sibel Can'ın gençlik halleri birbirine benzetildi.
1942 doğumlu olan Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncuya sosyal medyadan veda eden Sibel Can'ın Instagram paylaşımını görenler usta isimleri birbirine benzetti.
İşte Fatma Girik ve Sibel Can'ın gençlik halleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin gençlik ve şimdiki halleri...