Ebru Şallı’nın minik oğlu Pars’ın ölümüyle dünyası başına yıkılmıştı! Ünlü isimden itiraf dolu açıklama: ’Kan donduran bir cümleydi’

'TİPİM DİKKAT ÇEKTİ'

"Bütün dünya mutfaklarının kurslarına gittim. O da beni çok mutlu etti. Sürekli Yemek yapıyordum. Sonra yemek kitapları yaptım, yemek programları yaptım o da bir dönüm noktasıydı benim için. İki yıla yakın diksiyon kurslarına gittim. Eğitim aldım bu konuda."

"Benim çıktığım zamanlarda değişik bir tiptim. Koyu renk saç, mavi gözler, gamzeler Türkiye'de bayağı dikkat çekmişti. Benim hiç gece hayatım olmadı. Çünkü hep erken yatardım."