Ebru Şallı'nın minik oğlu Pars'ın ölümüyle dünyası başına yıkılmıştı! Ünlü isimden itiraf dolu açıklama: 'Kan donduran bir cümleydi'
Ebru Şallı'nın minik oğlu Pars'ın ölümüyle dünyası başına yıkılmıştı! Ünlü isimden itiraf dolu açıklamalar geldi. Nisan 2020'de 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı, yaşadığı gerçekleri gözyaşları içinde anlattı! Yaklaşık üç yıl boyunca lenfoma hastalığıyla mücadele eden Pars'ın minik bedeni yaşadığı zorlu sürecin ardından hayata yenik düşmüştü. Katıldığı bir YouTube kanalında içini döken Ebru Şallı hayatındaki dönüm noktalarını anlattı. 'Kan donduran bir cümleydi' sözüyle dikkat çeken Ebru Şallı, "Çocuğu olan insanlar bence korkmalı" dedi. İşte detaylar...
'KAN DONDURAN BİR CÜMLEYDİ'
Ebru Şallı'nın minik oğlu Pars'ın ölümüyle dünyası başına yıkılmıştı! Ünlü isimden itiraf dolu açıklamalar geldi.
GÜZELLİK YARIŞMASI İLE TANINDIM
"95 yılında Türkiye güzeli seçilerek tanındım. Annemin ısrarı üzerine bu yarışmaya katıldım. Babamın haberinin olmadığı ve yaşımı da bir yaş büyüttüğüm doğrudur. Lise son sınıf öğrencisiydim.
90'lı yılların sonunu yakalamak benim için çok büyük keyifti. O zamanlar Top modellik revaçtaydı. Begüm Özbek'ler, Deniz Pulaş'lar, Merve İldeniz'ler... Bu isimleri yakaladım ben. Şanslıyım çünkü o bir akımdı. Ben onlarla beraber podyumda yürüdüm."
'TİPİM DİKKAT ÇEKTİ'
"Bütün dünya mutfaklarının kurslarına gittim. O da beni çok mutlu etti. Sürekli Yemek yapıyordum. Sonra yemek kitapları yaptım, yemek programları yaptım o da bir dönüm noktasıydı benim için. İki yıla yakın diksiyon kurslarına gittim. Eğitim aldım bu konuda."
"Benim çıktığım zamanlarda değişik bir tiptim. Koyu renk saç, mavi gözler, gamzeler Türkiye'de bayağı dikkat çekmişti. Benim hiç gece hayatım olmadı. Çünkü hep erken yatardım."
'EVLİ OLMADIĞIM YILLARDA ZORLANDIM'
"Evlilikçi bir yönüm var. Evlilik ve aile ortamı benim için önemli. O yüzden çok uzun süre hep evliydim, hala da evliyim. Güzel bir şey bence, olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok az evli olmadığım bir süre var, o sürede de çok zorlandım. Gerçekten bunu itiraf ediyorum. Evli olmadığım birkaç yılda çok zorlandım. Kime merhaba desem adınız onunla çıkıyor. Bu ne kadar zor bir hayat!
Erken yaşta evlendiğim için kendimi bir bakıma korumuşum. Sonra o boşanma sürecinde 'noluyo ya' dedim."