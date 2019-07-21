Yeşilçam şarkılarının kadife sesli sanatçısı Belkıs Özener'in son hali şaşırttı: Cesaretim yoktu...

Yeşilçam'da 300'den fazla filmde söylediği şarkılarla yer alan Özener, Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa konuk oldu. Türk Sineması'na söylediği şarkılarla büyük değer katan 79 yaşındaki Belkıs Özener, "Hırsım yoktu, belki de cesaretim yoktu, jenerikte adım yazılmadı belki ama hayatım filme çekilmeli, şöhreti çok geç tanıdım ama iyi ki tanıdım" dedi. Sevemedim Kara Gözlüm, Geçse de Gençlik Çağım, Hayat Sevince Güzel gibi efsane Yeşilçam şarkılarını seslendiren kadife sesli Belkıs Özener'in son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam'ın hem göze hem de kulağa hitap eden güzeli Belkıs Özener...

21.07.2019 13:52 - Son Güncelleme: 21.07.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





