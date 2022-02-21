Yeşilçam rüzgarı! Kim Milyoner Olmak İster’de Hababam Sınıfı ve Tosun Paşa sorusu: Ünlü oyuncu şaşkına çevirdi

Yeşilçam rüzgarlarının estiği programda ünlü oyuncu Osman Cavcı'ya rol aldığı Hababam Sınıfı filminin de konu edildiği bir soru yöneltildi.

Bakın Osman Cavcı "Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusuna ne yanıt verdi.