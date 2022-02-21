Yeşilçam rüzgarı! Kim Milyoner Olmak İster’de Hababam Sınıfı ve Tosun Paşa sorusu: Ünlü oyuncu şaşkına çevirdi
Milyoner'de Yeşilçam rüzgarı... Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeşilçam rüzgarlarının estiği programda ünlü oyuncu Osman Cavcı'ya rol aldığı Hababam Sınıfı filminin de konu edildiği bir soru yöneltildi. Bakın Osman Cavcı "Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusuna ne yanıt verdi...
21.02.2022 01:37 - Son Güncelleme: 21.02.2022 01:48
Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam rüzgarı esti. Ünlü oyuncu Osman Cavcı'ya rol aldığı Habam Sınıfı filminin de konu edildiği bir soru yöneltildi.
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu.
Yeşilçam rüzgarlarının estiği programda ünlü oyuncu Osman Cavcı'ya rol aldığı Hababam Sınıfı filminin de konu edildiği bir soru yöneltildi.
Bakın Osman Cavcı "Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusuna ne yanıt verdi.