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Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı! Meğer sosyal medyadan tanıştığı kadın...

Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, Beşiktaş'taki evinde bıçaklandı. Sosyal medyadan tanıştığı iddia edilen kadın tarafından bıçaklanan Sulukahya, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 08:48
Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı! Meğer sosyal medyadan tanıştığı kadın...

Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki Sulukahya, arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı! Meğer sosyal medyadan tanıştığı kadın...

Sulukahya iddiaya göre geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti. Sabah'ta yer alan habere göre; eve gelen kadın ile Sulukahya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı! Meğer sosyal medyadan tanıştığı kadın...

Çıkan kavgada kadın eski oyuncuyu bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Sulukahya sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sulukahya yoğun bakıma alındı. Kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı! Meğer sosyal medyadan tanıştığı kadın...

Şüphelinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.