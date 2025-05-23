Yeşilçam oyuncusu Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı! Meğer sosyal medyadan tanıştığı kadın...

Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki Sulukahya, arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu.
Sulukahya iddiaya göre geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti. Sabah'ta yer alan habere göre; eve gelen kadın ile Sulukahya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Çıkan kavgada kadın eski oyuncuyu bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Sulukahya sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sulukahya yoğun bakıma alındı. Kaçan şüpheli gözaltına alındı.