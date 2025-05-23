Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur herkesin önünde uyardı: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur ise sanatçının vefatının ardından miras ve soyadı kriziyle sık sık gündem oldu.

Tayfur ailesinde sular durulmazken Tuğçe Tayfur'dan dikkat çeken imalı bir paylaşım daha geldi.

Ünlü isim, "Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim" sözlerini alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Tuğçe Tayfur, paylaşımına şu notu ekledi: "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum. Torpilli Hatice, kocamın hikayelerinden uzak dur"