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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur herkesin önünde uyardı: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. İmalı bir paylaşımda bulunan Tayfur, isim vermeden "Kocamın hikayelerinden uzak dur" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:03
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur herkesin önünde uyardı: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur ise sanatçının vefatının ardından miras ve soyadı kriziyle sık sık gündem oldu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur herkesin önünde uyardı: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Tayfur ailesinde sular durulmazken Tuğçe Tayfur'dan dikkat çeken imalı bir paylaşım daha geldi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur herkesin önünde uyardı: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Ünlü isim, "Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim" sözlerini alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur herkesin önünde uyardı: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Tuğçe Tayfur, paylaşımına şu notu ekledi: "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum. Torpilli Hatice, kocamın hikayelerinden uzak dur"

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur herkesin önünde uyardı: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabında açık açık kime uyarıda bulunduğu ise merak konusu oldu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur herkesin önünde uyardı: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Muhammed Aydın ve Tuğçe Tayfur 2023 yılında dünyaevine girmişti.