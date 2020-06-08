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Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Yeşilçam deyince akla gelen ilk isimlerden olan usta oyuncu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

08.06.2020 14:13 - Son Güncelleme: 08.06.2020 14:21
Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti. Sunal'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı.

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Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Avrupa Merkez Bankası onayı ile 5 bin adet gerçek avro kağıdı üzerine basılan hatıra ve koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, geri kalanı ise başta Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinde satışa sunuluyor.

Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro" ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.

Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

FİLMLERİ GİBİ PARASI DA TEBESSÜM ETTİRDİ

0 Euro Projesinin Türkiye temsilcisi firmanın ortağı Özgür Honça, AA muhabirine, projenin Avrupa'da 5 yıl önce, Türkiye'de ise yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçtiğini söyledi.

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