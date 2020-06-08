Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı
Yeşilçam deyince akla gelen ilk isimlerden olan usta oyuncu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.
Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro" ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.