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Eda Ece mavi mayosu ile yakalandı! İşte Bodrum aşıkları Eda Ece ve sevgilisi...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Bodrum'da aldı. Yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile kısa bir ayrılık yaşamıştı. İşte ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ikilisinin deniz sefası..

08.06.2020 13:46 - Son Güncelleme: 08.06.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





