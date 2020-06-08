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Eda Ece mavi mayosu ile yakalandı! İşte Bodrum aşıkları Eda Ece ve sevgilisi...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Bodrum'da aldı. Yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile kısa bir ayrılık yaşamıştı. İşte ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ikilisinin deniz sefası..

08.06.2020 13:46 - Son Güncelleme: 08.06.2020 13:51
Eda Ece mavi mayosu ile yakalandı! İşte Bodrum aşıkları Eda Ece ve sevgilisi...

Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yaz sezonunu açtı. Doğal tavırları ile ekranların sevilen yüzü 29 yaşındaki Eda Ece mavi mayosu ile objektiflere yakalandı.

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Eda Ece mavi mayosu ile yakalandı! İşte Bodrum aşıkları Eda Ece ve sevgilisi...

Hürriyet'in haberine göre; Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tatile başladı. Güzel oyuncunun rol aldığı dizi, koronavirüs nedeniyle erkenden sezon finali yapmış ve tüm ekip karantinaya girmişti. Ece, bu süreçte sevgilisiyle gergin günler geçirmiş ama sonrasında aralarındaki buzları eritmişti.

Eda Ece mavi mayosu ile yakalandı! İşte Bodrum aşıkları Eda Ece ve sevgilisi...

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, tatili baş başa geçirmek için Bodrum'un yolunu tuttu. Bodrum'da ev kiralayan sevgililer, ağustos ayına kadar burada kalacak. Ağustosta İstanbul'a dönecek olan çift, işlerinin başına geçecek.

Eda Ece mavi mayosu ile yakalandı! İşte Bodrum aşıkları Eda Ece ve sevgilisi...

Ünlü oyuncu tekrar sete başlarken, Buğrahan Tuncer de takımı Anadolu Efes ile kampa girip yeni sezon için hazırlanacak. Bu arada çift, Bodrum'a otomobilleriyle gitmeyi tercih etti. Çünkü Ece'nin, Pomeranian cinsi köpeği 'Pluto'yu uçağın kargo bölümüne vermeye gönlü razı olmadı.

Eda Ece mavi mayosu ile yakalandı! İşte Bodrum aşıkları Eda Ece ve sevgilisi...

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından canlı yayın yapan Eda Ece'ye, bir yıldır beraber olduğu Buğrahan Tuncer de bir yorum yazmıştı.

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