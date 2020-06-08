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Serenay Sarıkaya bikinili görüntülerinin ardından şimdi de... İşte Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinden yeni kare...
Serenay Sarıkaya bikinili görüntülerinin ardından şimdi de... İşte Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinden yeni kare...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, tatile devam ediyor. 2020'nin çok konuşulan aşkları arasında yer alan ikiliden Serenay Sarıkaya, bikinisi ile Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde gizlice görüntülenmiş, ardından soluğu adliyede almıştı. Baş başa gittikleri tatilden ilk fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, sıfır makyaj hali ile dikkat çekti. 28 yaşındaki güzel, Bodrum'da sevgilisi ile kaldıkları evin bahçesinde eline konan kelebekle poz verdi.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı karelere, "Kanatların zaten var, tek yapman gereken uçmak" notunu düştü.
08.06.2020 15:00
- Son Güncelleme: 08.06.2020 15:05
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinin bahçesinde bikinili görüntülenmiş, ardından Cem Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Bikinili görüntülerinin ardından Serenay Sarıkaya'dan Bodrum tatiline ait ilk kare geldi. 28 yaşındaki güzel, Bodrum'da sevgilisi ile kaldıkları evin bahçesinde eline konan kelebekle poz verdi.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı karelere, "Kanatların zaten var, tek yapman gereken uçmak" notunu düştü.
Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın, merakla beklenen yeni filmi 'Acıların Kadını Bergen'in çekimleri için setlere corona virüs kuralları koyduğu konuşuluyor.
'BERGEN' FİLMİ İÇİN SET ŞARTLARI!
-Set çalışanlarının düzenli olarak ateşi ölçülecek, herkes maske takacak.
-Set kalabalık olmayacak.
-Karavan ve kostümler her gün dezenfekte edilecek.
İşte Serenay Sarıkaya'dan gelen tatilin ilk pozu ve ünlülerin sıfır makyaj halleri...