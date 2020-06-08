Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya bikinili görüntülerinin ardından şimdi de... İşte Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinden yeni kare...

Serenay Sarıkaya bikinili görüntülerinin ardından şimdi de... İşte Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinden yeni kare...

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, tatile devam ediyor. 2020'nin çok konuşulan aşkları arasında yer alan ikiliden Serenay Sarıkaya, bikinisi ile Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde gizlice görüntülenmiş, ardından soluğu adliyede almıştı. Baş başa gittikleri tatilden ilk fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, sıfır makyaj hali ile dikkat çekti. 28 yaşındaki güzel, Bodrum'da sevgilisi ile kaldıkları evin bahçesinde eline konan kelebekle poz verdi.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı karelere, "Kanatların zaten var, tek yapman gereken uçmak" notunu düştü.

08.06.2020 15:00 - Son Güncelleme: 08.06.2020 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





